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20 günde 6 otomobil çalan hırsız yakalandı

Adliyeye sevk edilen şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

03 Nisan 2022 20:28

İstanbul’da 20 gün içinde 6 otomobil ve 2 araç plakası çalan hırsız gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Başakşehir ve Avcılar’da yaşanan otomobil hırsızlıkları ihbarı üzerine çalışma polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri olayı gerçekleştiren hırsızın kimliğini tespit etti. Polis ekipleri düzenledikleri operasyonla şüpheli Sezgin O.’yu gözaltına aldı.

Oto hırsızlığı Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin 20 gün içerisinde 6 otomobil hırsızlığı ve iki plaka hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdiği belirlendi. Daha önceden 16 kez polise geliş kaydı olduğu ortaya çıkan zanlı, ifade işlemlerinin ardından ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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