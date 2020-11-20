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Tarım için kullandıkları nehir suyu nedeniyle çiftçilere kabarık faturalar geldi; icra ile karşı karşıyalar

İcra gelenler arasında hayatını kaybeden bir çiftçi de var

20 Kasım 2020 13:58

 Kayseri’nin Tomarza ve Develi ilçelerinde 15 köyde kendi imkanları ile Zamanta Irmağı suyunu tarımda kullanıyorlar.
 
Nehir suyunu kendi imkanlarıyla tarım alanına taşıyan ve aralarında iki yıl önce hayatını kaybeden bir kişinin de bulunduğu yüzlerce çiftçiye 40 bin TL’den 90 bin TL’ye kadar icra kağıdı geldi.

 Zamanta Irmağı suyunu 3 kilometre mesafeye taşıyarak sulu tarım yapan çiftiler icralara tepkili.
 
Çiftçilerden Tufan Özkan icra kağıtlarıyla ilgili, ‘’Altından kalkamayacağı borçları var. Biz ırmaktan su alamazsak, arazimizi ekemez ve üretemezsek bu kadar borcumuzu ne ile ödeyeceğiz?’’ dedi.


Çiftçilerin ırmaktan su çekmek zorunda kaldığını ifade eden Çiftçi Ramazan Denizli, “Köydeki insanlara zorluk çıkarılıyor. Kanaldan gelen su ile ekim yapılacak alanlar çok az. Zamanta Irmağı’ndan su çekerek sulu tarım yapmaya çalışıyor. Buna da Devlet Su İşleri, ‘ırmaktan aldığınız su için sizden iki katı para alırım’ diyor. Trafo koydun, kanal yaptın cazibeli sulama yaptı isen paranı al ona kimse bir şey demiyor. Çiftçiler kendi imkanları ile Zamantı Irmağı’ndan su çekiyor ona ceza kesiliyor. Çiftçilerin zaten tarım kredi kooperatifine, ziraat bankasına borcu var. Çiftçi bunun altından kalkamaz.” dedi. 

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