Tarım için kullandıkları nehir suyu nedeniyle çiftçilere kabarık faturalar geldi; icra ile karşı karşıyalar

Kayseri’nin Tomarza ve Develi ilçelerinde 15 köyde kendi imkanları ile Zamanta Irmağı suyunu tarımda kullanıyorlar.

Nehir suyunu kendi imkanlarıyla tarım alanına taşıyan ve aralarında iki yıl önce hayatını kaybeden bir kişinin de bulunduğu yüzlerce çiftçiye 40 bin TL’den 90 bin TL’ye kadar icra kağıdı geldi.



Zamanta Irmağı suyunu 3 kilometre mesafeye taşıyarak sulu tarım yapan çiftiler icralara tepkili.