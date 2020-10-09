2 yaşındaki torununun eline silah verip ateş ettirdi

Aksaray’da köy düğününde ağzında emzikli 2 yaşındaki torununu kucağına alan dede, torununun eline tutuşturduğu silahı ateşledi. Dede Ahmek K., torununa silahla ateş ettirdiği görüntüleri sosyal medyada “Şimdiden alışıyor koçum” sözleriyle paylaştı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri harekete geçerek dedenin peşine düştü. Yapılan araştırmalar neticesinde merkeze bağlı Göksügüzel köyünde ikamet ettiği belirlenen dede Ahmet K. jandarma tarafından gözaltına alındı.