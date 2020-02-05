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2 yaşındaki çocuğa defalarca tokat atan özel kreş öğretmeni tutuklandı

05 Şubat 2020 13:20

Düzce'deki özel kreşte görevli öğretmen Y.K. yere oturttuğu erkek çocuğuna defalarca tokat attı. O anlarda güvenlik kamerasından görüntüleri izleyen baba Selçuk T., içeri girip, oğlunu kucağına alarak, öğretmene tepki gösterdi. Gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.

Düzce'nin Karahacımusa Mahallesi'ndeki özel kreşte meydana gelen olayda Selçuk T., oğlu E.T.'yi getirdiği kreşte, ilk günü olduğu için kendisi de kaldı. Kreşin salonunda oturan Selçuk T., oyun alanına giden oğlunu güvenlik kamerasından izlemeye başladı. Bu sırada Selçuk T., oyun parkurundan çıkan çocuğunu, öğretmeni Y. K'nın kucakladıktan sonra yere oturtup, defalarca tokat attığını gördü. Hemen içeri giren Selçuk T., oğlunu kucağına alarak, öğretmene tepki gösterdi. Eşinin haber vermesiyle kreşe gelerek, güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Tuba T. de kreş görevlisine tepkisini dile getirdi.

DAHA ÖNCE DE ÖĞRENCİ DÖVÜP, UZAKLAŞTIRMA ALMIŞ

Selçuk T. ve eşi Tuba T., karakola giderek, kreş öğretmeni hakkında suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan öğretmen tutuklandı. 

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