2 Nisan Otizm Farkındalık Günü: Özel çocuklar hem tıraş oldu hem tıraş etti

Ankara'da 25 yıldır berberlik yapan Enver Tosun, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'ne dikkat çekmek için düzenlediği etkinlik kapsamında otizmli çocukları dükkanında ağırladı. Etkinlikte çocuklar tıraş edildi ve çocuklara da tıraş yapması öğretildi.

Enver Tosun, bu etkinliği "Engelsiz Tıraş" adında düzenlediklerini, özel gereksinimli çocukların toplumdan dışlanmamasını ve topluma kazandırılması gerektiğini söyledi.

Otizmli çocukların yüksek ve tiz seslere duyarlılıkları olduğu için tıraş olurken zorlandığını belirten Tosun, "Onları tıraş ederken makine kullanmak zor bu yüzden makasla tıraş etmek daha kolay oluyor. Durmuyorlar, bağırabiliyorlar. Önlük takıp çıkarırken rahatsız olabiliyorlar" diye konuştu.

Meslektaşlarına otizmli çocukları tıraş etmek konusunda tavsiyede de bulunan Enver Tosun, özel gereksinimli çocuklar geldiğinde alçak ve sakin bir ses tonuyla çocuklara yaklaşmaları ve ekipmanları onlara oyun oynuyormuş gibi tanıtmaları gerektiğini belirtti.

Tosun, otizmli çocuklara da saç kesmesini öğrettiklerini ve onlarında toplumda bir iş sahibi olabileceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Ben onlara bir teknik gösterdiğimde bir sonrakinde aynısını yaptı. Bu inanılmaz bir şey. Bunu gösterdiğim çocuk 12-13 yaşında. Bir kere böyle kesiyorum dediğimde makası, tarağı aldığında aynısını yapabildi"

Etkinlikte yer alan otizmli çocuklardan birinin ise etkinlik için "Oynamak için değil, çalışmak için geldik" demesi dikkat çekti.



















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