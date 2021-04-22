2 milyar dolarla kaçtığı iddia edilen Thodex'in kurucusu, yatırımcıları 'dikkatli olunmalı' diye uyarmış

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Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in son 24 saattir internet sistemlerini kapatması ve yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurt dışına çıkmasının ardından şubat ayında katıldığı bir programda "Yatırımcılar şu dönemde biraz daha dikkatli olması gerekir" şeklinde uyarıda bulunmuş. Özer başka bir söyleşide de “Bu ülkede hizmet veriyor olmamızın şans olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanmış.

Yerli kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer yaklaşık 2 milyar dolarla yurtdışına kaçtı. 391 bin kişinin işlem yaptığı Thodex'te yaşananların "cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılığı" olduğu belirtiliyor. Arnavutluk'a kaçtığı öne sürülen Faruk Fatih Özer hakkında 'nitelikli dolandırıcılık'tan suç duyurusunda bulunulurken, savcılık soruşturma başlattı.



Thodex'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer'in Bloomberg TV'de 5 Şubat'ta yayınlanan Kripto Para programında yaptığı açıklamalar da yeniden gündem oldu.



Programda, 'kripto para borsalarındaki dalgalanmaların nedeni, beklentiler ve yatırımcıların nelere dikkat etmesi gerektiği' sorulan Faruk Fatih Özer şunları söylemişti:



"Bu dönem kripto paralardaki yükselişi pandemi döneminde diğer yatırım materyallerine olan güvensizlik aslında bakışları biraz kripto paralara çevirdi. Çünkü siz kripto paranızı istediğiniz zaman istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz ve kripto paralara yatırım yapmanız biraz daha global. Siz bir ülkenin merkez bankasına yada o ülkenin borsasına bağlı değilsiniz, istediğiniz zaman istediğiniz yerden bunu alıp satabiliyorsunuz, istediğiniz transferleri gerçekleştirebiliyorsunuz. İnsanlar pandemi dönemiyle bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu daha fazla anladılar. Fiyattaki yükselişi ben biraz buna bağlıyorum.

"Yatırımcılar şu dönemde biraz dikkatli olmalı"

Ama tabi şunu unutmamak lazım bu kadar hızlı yükselen materyallerde bir düzeltme muhakkak beklenir. Çünkü hiçbir şey yoktur ki sürekli devam etsin çıkışı. Bu sebeple tabi yatırımcıların şu dönemde biraz daha dikkatli olması gerekir. Biz şirket olarak aracıyız, alım satım platformu işletiyoruz sadece. Bu sebeple herhangi bir fiyat konusunda yönlendirme yapamıyoruz tabi. Ama benim naçizane söyleyebileceğim, çok yükselen yatırım materyallerinden biraz uzak durup aslında varsa bir kâr onu alıp biraz daha beklemeleri yönündedir açıkçası."

Faruk Fatih Özer, program sunucusunun kripto para borsalarındaki teknolojilerden bahsederek sorduğu, "Önümüzdeki süreçte etkisini nasıl göreceğiz, elde edilen verilerin işlenmesi, müşterilere hizmet olarak sunulması konusunda siz neler yapıyorsunuz? Ne yönde hizmet veya çözüm sunuyorsunuz?" şeklindeki soruya da şu cevabı verdi:

"İnanılmaz yükselişler ve düşüşler olabiliyor"

"Kripto para borsalarındaki en hayati konu şu, trade işlemlerini 7/24 sağlayacak bir altyapınız olması. Bizde verdiğimiz bütün hizmetin altyapısına bunu koyuyoruz. çünkü bizim platformumuz normal alışılagelmiş yatırım sistemleri gibi sabah 9 akşam 6 gibi kapanması söz konusu değil. 7/24 hizmet veriyoruz biz çünkü 7/24 trade işlemleri tüm dünyada açık. bu sebeple bizim vermekle yükümlü olduğumuz en önemli hizmet bu platformun sürekli ayakta olması. Çünkü biliyorsunuz kripto paralar bir an inanılmaz yükselişler inanılmaz düşüşler gerçekleştirebiliyor. Böyle olduğu zamanda platformlardaki yoğunluklar bir anda normal stabil zamandakinin çarpı 10 çarpı 20 civarında gelebiliyor. Bizim bu sebeple ilk başta vermeye ve doğru olarak yapmaya platformumuzun sürekli ayakta kalması. Bununla birlikte kripto paralar yüksek volatiliteli yatırım metaryalleri olduğu için yatırımcılarımıza biz olabildiğince kendi fitrelerimizden geçen kripto paraların alım satımına aracılık sağlamaya çalışıyoruz ki, kullanıcılar da sepet mantığı yapmasını biraz daha kolay hale getirebilsin. ve aslında sepet mantığını yaptıkları zamanda örneğin sepetindeki 10 kripto paranın 4'ü 5'i düşerken diğerleri stabil kalarak yada biraz artış göstererek zararı minimize kârı maksimize edebilmeleri için bu imkanları sağlamaya çalışıyoruz.

"Getirdiğiniz kullanıcılardan ömür boyu gelir elde edebiliyorsunuz"

Bunun yanında tabii trade esnasında kullanılan çeşitli fonksiyonlar var. bunları sağlamaya çalışıyoruz. bununla birlikte kredi kartıyla alış imkanını sunduk biz platformumuzda. Ayrıca Türkiye'de ve globalde çok rağbet gören bir e-flite özelliğimiz var, bu özellik sayesinde platformumuza kazandırdığınız kullanıcılardan ömür boyu gelir elde edebiliyorsunuz. bu da ciddi bir karşılık buldu hem Türkiye'de hem global bazda topluluklarda. bu şekilde daha çok hizmet vermeye çalışıyoruz."

"Gençlerin kripto paraya ilgisinden memnunum"

"Yeni nesil kuşakların, X,Y,Z kuşaklarının kullanım alışkanlıklarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Buna ilişkin çalışmalar, raporlar var mı?" sorusuna karşılık Faruk Fatih Özer şöyle konuşuyor:

"Biz birkaç ay önce databasemize baktığımızda şunları gördük. Z kuşağı bizim platformumuzun yüzde 50 yüzde 51'lik bir kısmını oluşturuyordu. Y kuşağını da eklediğimiz zaman neredeyse yüzde 70'lik bir kısmını oluşturuyor. Bu sebeple ben ülkedeki Z ve Y kuşağının ülkedeki kripto paralara ve bu yeni teknolojilere olan ilgisinden çok memnunum. Bu sayede ülkemizdeki genç nüfusun yoğunluğundan ötürü, biz insanlara doğru bilgiyi verebildiğimiz takdirde bu bilgi çok daha hızlı bir şekilde yayılacak ve kripto paralara doğru yatırımı yapmaya çalışan ve bunun arkasındaki teknolojiyi ve sistemini anlamaya çalışan insanların sayısı çok daha hızlı artacak. Bu hem ülkemiz için hem de ülkemize yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için çok kıymetli bir veri."

"Yatırım yaptığınız şirketin ne kadar doğru işler yaptığına bakmak lazım"

Faruk Fatih Özer son olarak şunları söylüyor:

"Kullanıcıların yatırım yaparken kripto paraların hem ideolojisine hem sundukları teknolojisine bakmak lazım. Yatırım yaptıkları şirketin ne kadar doğru işler yaptığına, planlarına, gelecekte neleri hayata geçirmeyi hedeflediğine baktığımız gibi kripto paralarda da bunlara bakmamız lazım. Ancak bu şekilde uzun vadede karlılığa erişilebilir. Bizim tavsiyemiz kullanıcılardan bu tarz çok hızlı yükselen ve çok hızlı düşen materyallerden uzak durmaları."

“Bu ülkede hizmet veriyor olmamızın şans olduğunu düşünüyorum"