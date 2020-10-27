2 ilde silah ticareti operasyonu; evlerden cephanelik çıktı!

Aksaray ve Samsun'da silah ticareti yapıldığı şüphesiyle baskın yapılan evlerden çok sayıda silah çıktı. Yapılan 2 operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polisin düzenlediği silah operasyonunda adeta cephanelik ele geçirilirken, olayla ilgili 19 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da, silah mühimmat tamiri ve imalatı yapmak suçu ile ilgili olarak yaptıkları çalışmalarda tespit edilen şüpheli şahısların yakalanması amacıyla Samsun il merkezi ve Çarşamba ilçesinde bu sabah 43 ekip ve 120 polisin katıldığı toplam 28 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheli şahıslarla bağlantılı olarak ve yapılan aramalarda, 22 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 116 adet şarjör, bin 550 adet değişik çaplarda fişek, 7 adet tabanca namlusu, 21 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet tüfek namlusu, 167 adet tüfek kartuşu, 7 adet kurusıkı tabanca, 205 adet kurusıkı tabanca fişeği, 193 gr esrar ve 1 adet esrarlı sigara, 2 adet sentetik hap, 1 adet Muşta, 1 adet kama, 1 adet kasatura, 18 adet ses fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Aksaray'da yapılan operasyon

Aksaray’da silah ticareti yapan bir şahsın ikametine yönelik jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda da çok sayıda çeşitli tüfek, tabanca, kuru sıkı tabanca ve yüzlerce çeşitli mermi ele geçirildi.

Aramada 2 adet pompalı tüfek, 1 adet otomatik tüfek, 2 adet tek kırma av tüfeği, 1 adet uzun namlulu yivli mavzer tüfeği, 2 adet tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 68 adet 7.62 mm çapında piyade tüfeği fişeği, 152 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği, 35 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K. sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.