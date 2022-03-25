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2 gecede 63 hortum | Paniğe yol açan anlar kamerada

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde dev hortumun ilerlediği anlar yer aldı

25 Mart 2022 09:18

ABD'nin güneyindeki 5 eyalette bu hafta iki gecede 60’tan fazla şiddetli kasırga ve hortumun meydana geldiği belirtildi. Afetlerde 2 kişi ölürken, onlarca kişi yaralandı.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamada, pazartesi ve salı gecesi ülkenin güney eyaletleri Texas, Oklahoma, Louisiana, Mississippi ve Alabama'da 63 hortum felaketinin gerçekleştiği kaydedildi.

Pazartesi gecesi Teksas'ın Jacksboro ve Sherwood Shores yerleşkelerini vuran EF-2 kategorisindeki kasırga ve hortumların hızının saatte 240 kilometreyi bulduğu bildirildi.

5 eyaleti etkisi altına alan şiddetli kasırga ve hortumlar sonucunda Teksas’ın Grayson bölgesinde 73 yaşında bir kadın, New Orleans’ta da 25 yaşında bir erkek hayatını kaybederken onlarca kişi yaralanmış, birçok ev ve iş yeri kullanılamayacak hale gelmişti.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde dev hortumun ilerlediği anlar yer aldı.

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