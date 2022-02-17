2 dakikada, Bu Ne Bizantinizm?

T24 Kültür Sanat

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi ile İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Bizans hakkında yapılmış bilimsel araştırmaları inceleyen ‘İstanbul’dan Bizans’a’ sergisi ile eşzamanlı olarak, bu kez Bizans’ın popüler kültürdeki temsillerini ele alan başka bir sergiyi ziyaretçilerle buluşturuyor. ‘İstanbul’da Bu Ne Bizantinizm?’; edebiyattan video oyunlarına, çizgi romandan müziğe, sinemadan modaya, farklı alanlarda, popüler kültürdeki Bizans algısına ait ortak temaları bir araya getiriyor. Sergi 6 Mart 2022'ye kadar Pera Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

‘İstanbul’da Bu Ne Bizantinizm?’ sergisi, adını Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Panorama romanından alıyor. Türkiye’nin yakın tarihinden bir dönemi, İkinci Dünya Savaşı sonrası yılların toplumsal ve siyasal karmaşasını konu edinen romanda ‘Bu ne Bizantinizm?’ ifadesini romanın baş karakteri kullanıyor ve yazar, yarattığı karakterin ağzından çıkan bu sözle, genç cumhuriyetin vatandaşları arasındaki kültürel ayrışmanın giderek keskinleşmesini, kimlik bunalımını ve çare olarak kör inançlara tutunmasını dile getiriyor.

“İstanbul’da Bu Ne Bizantinizm?” sergisi, Bizans kiliselerinde ana mekân ile yalnızca din adamlarının girebildiği bölümü birbirinden ayıran bir ikonostasis ile açılıyor. Geleneksel olarak, kutsal kitabı betimleyen resimlerle kaplı bu duvar, bu kez Pera Müzesi’ndeki çağdaş tasarımla, Bizans ikonalarının zamanımızın ikonik karakterleri ve süper kahramanları üzerindeki etkilerini sergiliyor.

Sergide 50’yi aşkın sanatçı, yazar, illüstratör, müzisyen, sinemacı ve moda tasarımcısının Bizans’a atfedilen eşsizliği ve egzotizmi farklı açılardan yorumlayan ve görselleştiren işleri yer alıyor.

Pera Müzesi Salı’dan Cumartesi’ye 10.00-19.00, Pazar günleri de 12.00-18.00 saatleri arasında gezilebilir. Cuma günleri “Uzun Cuma” kapsamında 18.00-22.00 arası tüm ziyaretçiler, çarşamba günleri de “Genç Çarşamba” kapsamında tüm öğrenciler müzeyi ücretsiz ziyaret edebilir.