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2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine vermiş

3 çocuk annesi Özlem Can, 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdiğini açıkladı

19 Eylül 2021 12:32

'Fulya ile Umudun Olsun' programında 3 çocuk annesi Özlem Can 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdiğini açıkladı. 

Fox TV ekranlarında yayınlanan 'Fulya İle Umudun Olsun' programında iki çocuğunun velayetinin boşandığı eşinde olduğunu ifade etmiş, kendisine ev alınması vaadiyle kandırılarak üçüncü çocuğunun da velayetini kaybettiğini açıklamıştı.

Programa en küçük çocuğun velayetini alabilmek için başvuran Özlem Can'ın neden üç çocuğundan sadece birini istediği merak ediliyordu. 

Öztürk, canlı yayında yaptığı açıklamasında Özlem Can'ın göğüs silikonu ameliyatını karşılaması vaadiyle eski eşiyle velayet anlaşması yaptığını ve bu yüzden 2 çocuğun babasında, bir çocuğun da annesinde kaldığını ifade etti. 

Özlem Can ise Öztürk'ün bu sözlerine "Evet, doğru" cevabını verdi.

 
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