T24 LogoT24 Logo
Haberler

2 çocuğunu köprüden Dicle Nehri'ne attı

18 Ekim 2020 17:08

Irak’ın başkenti Bağdat’ta 1 ve 3 yaşlarındaki 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne kameralara yansıdı.

Bağdat’ta bir kadın, 2 çocuğunu el-Eimme Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne fırlattı. Olayın ardından bölgeye gelen güvenlik güçleri anneyi gözaltına alırken, 1 ve 3 yaşlarındaki çocukları nehirden kurtarmak için seferber oldu. Bütün çabalara rağmen nehirde boğulan iki çocuğun cesedine ulaşıldı. Gözaltına alınan anne, ifadesinde 3 ay önce boşandığını ve çocuklarının velayetinin babalarına verildiğini söyledi. Çocuklarını her zaman göremediğini iddia eden kadın, “Babalarının benim neler hissettiğimi anlaması için çocukları nehre attım” dedi.

Kadının güvenlik kameralarına yansıyan çocuklarını nehre atarken görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, görüntüler ülkede tepki uyandırdı.

ETİKETLER

bağdakırakanneiki çocuğunu nehre attıdicle nehri

Diğer Videolar

Kafe ve bar çalışanlarından sessiz eylem: "Sermayeye teşvik, halka açlık"

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Aralık 2020

Maden ocağı istemeyen köylülere 'cahil' diyen maden ocağı sahibi: O kelimeyi konuyu bilmeyen anlamında kullandım

Ukrayna’daki karantina protestoları 4. gününde

305 metrelik fabrika bacasının yıkılma anı; yere düşme süresi 10 saniyeyi geçti

Sazlıdere Barajı'nda korkutan görüntü, su seviyesi yüzde 5’e düştü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Tezgahına el konulan 9 yaşındaki çocuk anlattı: Boğazımı sıkıp "Devleti...

Ali Babacan'la konuşan esnaftan 'Lucifer' dizisi benzetmesi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Bağcılar'da bir bölge 'riskli alan' ilan edildi...

Sağlık Bakanı Koca açıkladı; aşılama çalışmaları nasıl olacak: İşte dört...

Türkiye'de temsilci bulundurmayan sosyal medya platformlarına ikinci ceza: 30'ar milyon...

93 kilo veren oyuncu Pelin Öztekin: "Kiloluyken şans vermediniz, şimdi...

Sağlık Bakanı Koca, Çin aşısıyla ilgili soruları yanıtladı; neden tercih...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Tezgahına el konulan 9 yaşındaki çocuk anlattı: Boğazımı sıkıp "Devleti...

Ali Babacan'la konuşan esnaftan 'Lucifer' dizisi benzetmesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24