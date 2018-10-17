2 çocuğu SMA olan anne feryat etti: Çocuklarımın ilacını verin!

Dün akşam sosyal medya aracılığı ile seslerini duyurmaya çalışan SMA hastası ve hasta yakınları #SMAİlaçBekleyişi662Gün etiketi ile tepkilerini paylaştı. SMA tip 3'lü iki çocuğu bulunan 48 yaşındaki Arzu Uz Şahin seslerini duyurabilmek için sosyal medyadan bir video paylaştı. SMA Tip 2 ve Tip 3 hastalarının kullandığı ilaçların geri ödeme kapsamına alınmasını isteyen hasta ve hasta yakınları daha fazla beklemek istemiyor ve Sağlık Bakanlığı'nın bir an önce taleplerine olumlu bir cevap vermesini istiyor. Spinal Müsküler Atrofi (SMA), Tip 1, Tip 2, Tip 3 ve Tip 4 olmak üzere dört evreli bir hastalık. Tedavi edilmediğinde ölümcül sonuçları olan bu hastalık, kuvvette azalma, yutkunma ve çiğneme bozukluğu, solunum güçlüğü gibi belirtilerle kendisini gösteriyor. Hastalığın ilaçla tedavisi mümkün ancak Türkiye'de sadece Tip 1 SMA hastalarının kullandığı ilaç geri ödeme kapsamında yer alıyor.