2 bin rakımdaki Bervi gölü kurudu, hayvanlara otlak oldu

Elazığ’da Hazar Baba Dağı eteğinde 2 bin rakımda bulunan ve kuş bakışı kalbi anımsatan Kurudolu (Bervi) gölü, 1 yıl geçmeden yağışların az olmasıyla birlikte kurudu.

Doğal güzelliği ve Hazar Gölü manzarasıyla geçmiş yıllarda dikkat çeken göl, şimdilerde bölgede sürü sahiplerine otlak oldu.

Video çekimleri için Hazar Baba Dağı'ndaki gölde su olduğu düşüncesiyle giden Halk Müziği Sanatçısı Aygün Çam, “Gölün yanına kadar geldik ama maalesef bu yıl yaşanan kuraklıklardan dolayı gölün kuruduğunu gördük. Burada çobanlar gölü yeni haliyle de yaylak olarak kullanıyorlar. Bu görüntü bizi oldukça üzdü" dedi.

Elmasuyu köyünden geldiğini dile getiren sürü sahibi Ali Arslan ise “Gölümüz Mayıs ayında kurudu. Her sene bu zamana kadar bayağı su vardı. Ama şuan gördüğünü gibi hiç su yok. Yağmur olmadığı için kurudu” diye konuştu.