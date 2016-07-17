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2 bin 500 tekne İstanbul Boğazı'ndan tanker geçişini protesto etti

17 Temmuz 2016 18:20

Doğa ile Barış Derneği ile Türkiye Çevre Koza İnisiyatifi ve Uluslararası Karadeniz Ortakları Genel Sekreteri, İstanbul Boğazı’nda 1992 yılında yaşanan tanker kazasından sonra, muhtemel facialara dikkat çekmek için her yıl etkinlik düzenlemeye başladı. "İstanbul’u seviyorum, el ele verelim koruyalım" etkinliği kapsamında bugün de 2 bin 500 tekne İstanbul Boğazı'nda eylem yaptı. Dernek ve tekneler bu yıl ki etkinliğe "Teröre lanetliyoruz" başlığını da ekledi. Beykoz Paşabahçe açıklarında bir araya gelen irili ufaklı 2 bin 500 tekne, çalınan düdükle birlikte toplanarak hareket etti. Terör saldırılarını protesto eden pankartlar ve Türk Bayrağı taşıyan tekneler sık sık marş çaldı. Renkli görüntüler oluşturan tekneler Beykoz'dan Sarıyer açıklarına, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Boğaziçi Köprüsü’nden geçerek Kabataş’ta eylemi tamamlandı. Eylem nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği yetkililer tarafından kesildi. Sahillerde bulunan vatandaşlar geçen teknelere el salladı.

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