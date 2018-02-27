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1967'de yazılmış: Chris Cornell'in ölmeden önce kaydettiği Johnny Cash şarkısı yayınlandı

27 Şubat 2018 18:56

Dünyanın en değerli country müzisyenlerinden biri olan Johhny Cash'in anısına hazırlanan ‘Johnny Cash: Forever Words' isimli albüm 6 Nisan 2018 tarihinde yayımlanacak. Türkgitar'ın haberine göre, bu albümde parça seslendirenlerden biri de geçtiğimiz yıl intihar ederek hayatına nokta koyan eski Audioslave ve Soundgarden vokalisti Chris Cornell... ‘You Never Knew My Mind' isimli şarkı Cash tarafından 1967 yılında yazılmış ancak hiçbir zaman bir şarkı haline getirilmemiş. Cash'in şiir ve şarkı sözü kitabında yer alan bu dizeler, Chris Cornell'in sesiyle can buluyor.

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1967johnny cashyou never knew my mindşarkı

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