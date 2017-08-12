1950'den bugüne ABD-Kuzey Kore gerilimi

Kuzey Kore ile ABD arasındaki gerilim yeni değil. 1950'de komünist Kuzey'in Güney'i işgal etmesiyle başlayan savaş 3 yıl sürmüştü. ABD, o savaşta Güney'in müttefikiydi. Ardından geçen yıllarda Washington-Pyongyang arasındaki gerilim dalgalı bir seyir izledi. Kuzey Kore'nin son dönemde sık sık kıtalararası balistik füzeler denemesi ise gerginliği daha da artırdı. Pyongyang yönetimi son olarak nükleer programlarına engel olmak için Birleşmiş Milletler tarafından getirilen yaptırımlara, "binlerce misli" yanıt vereceği tehdidinde bulundu. Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore'nin tehditlere etmeye devam etmesi halinde, "dünyanın daha önce görmediği bir öfke ve ateş" ile yanıt verileceğini söyledi. 1950'den bugüne ABD-Kuzey Kore ilişkilerini özetledik.