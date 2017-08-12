T24 LogoT24 Logo
Haberler

1950'den bugüne ABD-Kuzey Kore gerilimi

12 Ağustos 2017 06:32

Kuzey Kore ile ABD arasındaki gerilim yeni değil. 1950'de komünist Kuzey'in Güney'i işgal etmesiyle başlayan savaş 3 yıl sürmüştü. ABD, o savaşta Güney'in müttefikiydi. Ardından geçen yıllarda Washington-Pyongyang arasındaki gerilim dalgalı bir seyir izledi. Kuzey Kore'nin son dönemde sık sık kıtalararası balistik füzeler denemesi ise gerginliği daha da artırdı. Pyongyang yönetimi son olarak nükleer programlarına engel olmak için Birleşmiş Milletler tarafından getirilen yaptırımlara, "binlerce misli" yanıt vereceği tehdidinde bulundu. Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore'nin tehditlere etmeye devam etmesi halinde, "dünyanın daha önce görmediği bir öfke ve ateş" ile yanıt verileceğini söyledi. 1950'den bugüne ABD-Kuzey Kore ilişkilerini özetledik.

ETİKETLER

abdkuzey korefüzegerilim1950

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Ocak 2020

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama tabanını da dönüştürmeli

Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya Ankara TEM'de hâlâ gözaltında

Gülistan Doku 18 gündür kayıp | Annesi feryat etti; "Kızımın bulunması için herkesten yardım istiyorum" dedi

TGB'den İBB önünde "Demirtaş'ın kitaplarının satışını durdurun" protestosu

Birleşik Metal-İş Başkanı: MESS, iktidarın grevi yasaklama ihtimaline güveniyor; 5 Şubat'ta grevdeyiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Prof.Dr. Ersan Şen nefes nefese kaldı; "en fazla burada ölürüz"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Prof.Dr. Ersan Şen nefes nefese kaldı; "en fazla burada ölürüz"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24