1915 Çanakkale Köprüsü’nün askı halat montajı başladı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün askı halatlarının ana halatlara montaj işlemi başladı.

Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montaj işlemi başladı. Asya ve Avrupa’daki kule ayaklarının orta açıklığına montajı gerçekleştirilecek olan ilk tabliye bloğunun da montaj hazırlıkları sürüyor. Gemiyle getirilecek olan tabliyenin vinç yardımı ile yukarı kaldırılarak ekleneceği bildirildi.

Tabliyelerin yaz sonuna kadar tamamlanması bekleniyor

1915 Çanakkale Köprüsü’nün yolunu oluşturacak tabliye bloklarının montajı yaz sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye bloğu oluşturacak

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeleyecek

Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olan köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017’de temeli atılan ve Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu’nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla katıldığı törenle tamamlanmış ve 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı.