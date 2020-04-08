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7 yolcu sınırı olan minibüse 19 kişi alan şoför: Binmek için önüme atlıyor, 'beni alacaksın' diyorlar ne yapayım

08 Nisan 2020 12:17

Maltepe'de İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri sabah saatlerinden itibaren minibüslerde denetim yaptı. Sosyal mesafenin korunması amacıyla içinde en fazla 7 yolcu bulunması gereken minibüsler, tek tek durdurularak kontrol edildi.  Denetimi atlatmak için Whatsapp gruplarından haberleşen minibüsçüler polise yakalandı. 

Polisin ara sokakta durdurduğu minibüsten 19 yolcu çıktı. Minibüs sürücüsü, "Yolcu arabanın önüne kendini atıyor. 'Beni alacaksın' diyor ben ne yapayım" diyerek kendisini savundu.

 

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