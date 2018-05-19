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19 Mayıs töreninde ‘saygı duruşu' tartışması

19 Mayıs 2018 20:23

Eskişehir'de düzenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı için düzenlenen törenlerin ilkinde saygı duruşunda bulunulmaması, tartışmaya sebep oldu. 19 Mayıs kutlamaları, Eskişehir'de Vilayet Meydanı'nda düzenlenen çelenk koyma töreni ile başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çelengi konulduktan sonra İstiklal Marşı okundu ve bayrak göndere çekildi. Törene katılan Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Sendikası Genel Merkez Genel Sekreteri Ebru Sungar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu'nun yanına giderek niçin saygı duruşunda bulunulmadığını sordu. Tatlısu da, programda çelenk koyma törenin ardından İstiklal Marşı'nın olduğunu, saygı duruşunun ikinci tören yeri olan Atatürk Spor Salonu'nda yapılacağını belirtti. Bu sırada, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli şube müdürü Mithat Mutu ile Eğitim-İş Sendikası üyeleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Mutu, "İki defa saygı duruşu olmaması için burada saygı duruşu yapılmadı. Olay provoke ediliyor" dedi. Eğitim-İş Sendikası Genel Sekreteri Ebru Sungar ise sendika çelengini Atatürk anıtı önüne koyup, beraberindekilerle birlikte 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu, ardından da İstiklal Marşı'nı okuttu. Kendisinin beden eğitimi öğretmeni olduğunu belirten Ebru Sungar yaşanan gerginlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Yeni bir tören yönetmeliği; 'Saygı duruşunu kapalı spor salonunda yapacağız' diyor sayın yetkili. 19 Mayıs'ları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yapıyor. Sunuş programında vardı. Ben bir beden eğitimi öğretmeniyim. Yıllarca bu törenleri yönettim. Burada saygı duruşu yapılmadığı için dikkatini çektik sayın müdürün, belki teknik bir hata olmuş olabilir diye düşündük. Bir art niyet, provoke etmek gibi bir niyetimiz mümkün değil olmaz. Biz Ata'mızın huzurunda hiçbir zaman, hiçbir töreni provoke etmeyiz ama doğrudan da şaşmayız.”

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