19 Mayıs töreninde Gençliğe Hitabe'nin "İktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler" bölümü okunmadı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'sini okuyan öğrenci, "İktidarı elinde bulunduranlar, gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerinin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler" bölümünü sansürleyerek okumadı.

Olaya tepki gösteren CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, sorumluların hesap vermesinin takipçisi olacağını açıkladı.

"Sansürlediğiniz yerler sizi anlatır"

Yaşanan olayı CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin duyurdu.

Bugün Balıkesir’in Erdek ilçesinde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde skandal bir olay yaşandığını kaydeden Aytekin, sosyal medya hesabından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nu etiketleyerek yaptığı açıklamada, “Bu görüntüler bugün 19 Mayıs bayramı törenlerinde Balıkesir Erdek'te çekildi. Öğrencimizin elindeki Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini sansürleme küstahlığını sergileyenlerin söylüyorum, o sansürlediğiniz yerler sizi anlatır. Gaflet dalalet, hıyanet!” ifadelerini kullandı.