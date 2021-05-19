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19 Mayıs kortejinde yaşanan kazada motosikletli 2 polis yaralandı

19 Mayıs 2021 16:10

Bursa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 102 motosikletlinin katıldığı korteje eskortluk eden motosikletli polis ekibi kaza yaptı. Kazada 2 polis memuru hafif yaralandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için Bursa Motosiklet Derneği üyesi 102 motosikletlinin katılımıyla kortej düzenlendi. Heykel'de başlayan ve Gökdere ve Kurtuluş caddeleri ile Mimar Sinan Bulvarı, Yüksek İhtisas Kavşağı ve Ankara Yolu boyunca devam eden korteje Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Şahin Timleri de eskortluk etti. Ekipler, kortej sırasında araya giren diğer sürücüleri yolu açmaları için uyardı. Motosikletli polis ekibi Mimar Sinan Bulvarı'nda kortejin ilerlemesini engelleyen bir aracı uyarmak isterken sinyal vermeden dönüş yapan araç polis ekibine çarptı. Kazada polis memurları Mesut D. ile Mehmet A. hafif yaralandı. Yaralılardan Mesut D. gelen ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Mehmet A. ise hastaneye motosikletle götürüldü.

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