19. Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ son yolculuğuna uğurlandı

20 Nisan 2021 15:39
19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ, Büyük Selimiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Üruğ için düzenlenen törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ da katıldı.
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