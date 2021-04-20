19. Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ son yolculuğuna uğurlandı

19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ, Büyük Selimiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Üruğ için düzenlenen törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ da katıldı.

İstanbul’da bulunan Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaklaşık bir aydır tedavi gören 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ (100) çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Üruğ için Büyük Selimiye Camii’nde öğle saatlerinde cenaze töreni düzenlendi.

Türk Bayrağı’na sarılı naaşı askerlerin omuzlarında getirilen Üruğ için, pandemi dolayısıyla sosyal mesafeli namaz kılındı. Üruğ’un fotoğrafı ve üstün hizmet madalyalarının bulunduğu tablo da askerler tarafından törene getirilerek musalla taşına konuldu.

Oğlu Hadi Üruğ, gelini Sergül Üruğ, torunları Beyza Yalçın ve Ceyda Evren taziyeleri kabul ederken, törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ da katıldı.

Necdet Üruğ kimdir? 1921 yılında İstanbul’da doğan Necdet Üruğ, 1942 yılında Topçu Okulundan mezun oldu. 1966 yılında Tuğgeneralliğe, 1969’da Tümgeneralliğe terfi eden Üruğ, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcılığı, Genelkurmay Strateji Plan Daire Başkanlığı, Zırhlı Birlikler Okulu Eğitim ve Tümen Komutanlığı, Belçika/Mons’ta Millî Askerî Temsil Heyeti Başkanlığı ve Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı görevlerini üstlendi. 1982 tarihleri arasında Devlet Başkanlığı ve Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği, 15 Kasım 1982 – 1 Temmuz 1983 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı ve Millî Güvenlik Konseyi Sekreterliği görevlerini, ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürüttü. 6 Aralık 1983 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 2 Temmuz 1987 tarihinde kendi isteği ile emekli oldu.

Kaynak: DHA