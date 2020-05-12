19 aylık Nil’i yaşatmak için Güleç ailesinden mesaj var. Nil Güleç 19 aylık ve (Spinal Müsküler Atrofi) SMA Tip 2 hastası…

Genetik bir hastalık olduğu için ilerleyebiliyor ve ölümle sonuçlanabiliyor. Nil Güleç için anne ve babası bir bağış kampanyası başlattı. Çünkü Nil’in ABD’de gen tedavisi görebilmesi için 2.4 milyon dolar gerekiyor.

Güleç ailesi ilacı almaları için 4 aydan kısa bir süre kaldığını söylüyor. Gen terapisinde kullanılan ilaç, tedavinin seyrini önemli derecede değiştirmenin yanı sıra hastalığın ilerlemesini de durduruyor.

Kampanya için Nil’i adına açılan internet sitesine fotoğraf ve resim sanatçıları bağışlarda bulundu.

Kampanyanın detayları için Savingnil.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.