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Kız arkadaşını darp ettiği görüntüyü sosyal medyada paylaşan çocuk, adli kontrolle serbest bırakıldı

26 Ocak 2021 09:18

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kız arkadaşını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli ile görüntüleri cep telefonuyla kayda alan kişi serbest bırakıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kız arkadaşını darbederek cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli hakkında çalışma başlattı. 

Polis, kız arkadaşını darbeden E.Ü. ile görüntüleri cep telefonuyla kayda alan arkadaşını gözaltına aldı.

18 yaşından küçük oldukları tespit edilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.

Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen E.Ü. çıkarıldığı hâkimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelinin arkadaşı ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

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