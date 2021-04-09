Emine Fulya Akçelebi'nin katil zanlısı dedesinin evinde yakalandı

Elazığ'da Emine Fulya Akçelebi'nin katili zanlısı Salih Yılmaz C.'nin dedesinin evinde yakalandı.

Akçelebi'nin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Akçelebi'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet sonrası arkadaşlarını aradıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli Salih Yılmaz C.'nin dedesinin evine gizlendiğini öğrenildi. Eve baskın yapan polis, şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şüpheli Salih Yılmaz C.'nin birçok eski suç kaydı olduğu bilgisine erişen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, şüphelinin daha öncede bir kadını darp ettiği, uyuşturucu ve birçok kavga olayına karıştığını bildirdi.