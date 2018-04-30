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18 yaşındaki Batuhan, milletvekilliği için aday adayı oldu

30 Nisan 2018 13:40

Konya'da yaşayan 18 yaşındaki Batuhan Aşıcı, AKP'den milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu. Lise son sınıf öğrencisi Aşıcı, Fatih Sultan Mehmet'i örnek aldığını söyledi. Konya'da lise son sınıf öğrencisi Batuhan Aşıcı, AKP İl Başkanlığı'na gelerek, 24 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimi için aday adaylığı başvurusu yaptı. Babası polis memuru olan Aşıcı, kendisine Fatih Sultan Mehmet'i örnek aldığını söyledi. Aşıcı, "Her zaman idol olarak Fatih Sultan Mehmet'i gördüm. Fatih, 21 yaşında nasıl İstanbul'u fethettiyse ben de 18 yaşında bu ülkede söz sahibi olabilirim düşüncesiyle bu zorlu yolculuğa çıktım. Şansımı yüksek görüyorum. Olmazsa üzülmem; çünkü çivisi cıkmış bu dünyada büyük bir gençliğe örnek olabilmek için yola çıktım" dedi.

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