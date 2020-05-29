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Avukatlık ruhsatı mücadelesini kazanan Barış Barışık: Savunma asla iktidara biat etmeyecek

Barışık'ın ikinci başvurusu kabul edildi

29 Mayıs 2020 10:40

Adalet Bakanlığı'nın 'hakkında devam eden kovuşturmalar olduğu' gerekçesiyle ruhsat başvurusunu onaylamadığı Barış Barışık'ın ikinci başvurusu onaylandı. 18 ay sonra avukatlık ruhsatını alan Barışık, "Ruhsatların elimizden alınmasının asıl nedeni savunmayı biat ettirmek, savunma asla iktidara biat etmeyecek" dedi.

Adalet Bakanlığı, Ankara Barosu’nda stajını bitirmiş olan Barış Barışık’ın 'hakkında devam eden kovuşturmalar olduğu” gerekçesiyle avukatlık ruhsat başvurusunu onaylamamıştı. 18 ay sonra ise ikinci başvurusu onaylanan Barış Barışık ruhsatını aldıktan sonra yaptığı açıklamasında, "Ankara Barosu'nda avukatlık ruhsatımı aldım. Yaklaşık 18 ay boyunca avukatlık ruhsatım gasp edilmişti Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı tarafından. Şu anda ikinci ruhsat başvurum kabul edildi ve avukat oldum. TBB'nin geri adım atması benim ve ruhsatı alınan birçok meslektaşımın mücadelesi sayesinde oldu" dedi. 

"Adalet Bakanlığı hala ruhsatları elimizden almak için çabalıyor" diyen Barışık, "Şunu rahatça söylüyorum, bu mücadelemiz burada bitmedi. Ruhsatların verilmemesinin asıl nedeni savunmayı biat ettirmek, savunma asla biat etmeyecek iktidara karşı" diye konuştu. 

Barış Barışık, avukatlık ruhsatını aldıktan sonra yemin ederek cübbesini giydi. 

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