T24 LogoT24 Logo
Haberler

“178 gazeteci için de adalet istiyoruz”

30 Haziran 2017 16:45

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “Gazetecilere yönelik adaletsiz uygulamalar, haziran ayında daha da arttı. Onlarca gazeteci gözaltına alındı; birçok gazeteci ceza aldı. Gazetecilerin de adalete acil ihtiyacı var” dedi. Yarkadaş, haziran ayında basına yönelik hak ihlallerinin dökümünü de yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’ne katılan CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, “Cezaevindeki gazetecilerin sayısı 178’e ulaştı. Gazeteciler, ekmeğe suya ihtiyaç duyar gibi, adalete susadılar. Onlar için de adalet istiyoruz” diye konuştu.

ETİKETLER

Yarkadaş

Diğer Videolar

53 yaşındaki hasta, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede iç organlarının ters yönde olduğunu öğrendi

Pakistan'da çıkan yangında 400 gecekondu yandı

Askerden firar etti; 26 yıl sonra yakalandı

Kaptan Tsubasa geri dönüyor! İşte ilk fragman

Arnavutköy'de bir markete el yapımı patlayıcı yerleştirme görüntüleri kamerada

Ayı ve yavruları çöplükte yiyecek ararken görüntülendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24