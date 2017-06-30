“178 gazeteci için de adalet istiyoruz”

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “Gazetecilere yönelik adaletsiz uygulamalar, haziran ayında daha da arttı. Onlarca gazeteci gözaltına alındı; birçok gazeteci ceza aldı. Gazetecilerin de adalete acil ihtiyacı var” dedi. Yarkadaş, haziran ayında basına yönelik hak ihlallerinin dökümünü de yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’ne katılan CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, “Cezaevindeki gazetecilerin sayısı 178’e ulaştı. Gazeteciler, ekmeğe suya ihtiyaç duyar gibi, adalete susadılar. Onlar için de adalet istiyoruz” diye konuştu.