17 yıl boyunca beyninde solucanla yaşamış

Çinli genç, altı yaşından beri ellerinde ve ayaklarında uyuşukluk çekmeye başladığını ve his kaybının vücudunun sağ yarısını tamamen sarmasıyla doktora başvurduğu ifade etti.

Çiğ kurbağa veya yılan etinden kaynaklandı

Doktorlar gencin beyninde 17 cm uzunluğunda bir solucan tespit etti. Salı günü Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletindeki Wuchang Üniversite Hastanesinde yapılan ameliyatla gencin beynindeki solucan başarıyla alındı.

Doktorlar, hastanın enfeksiyonunun kurbağa veya yılan gibi çiğ veya yarı pişmiş egzotik et tüketmesinin bir sonucu olduğunu öne sürdü.

Kaynak: DHA