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17 yıl boyunca beyninde solucanla yaşamış

Solucan, doktorlar tarafından teşhis edilerek ameliyatla alındı

30 Ağustos 2020 16:55

Çin'de Chen adlı bir gencin beyninde 6 yaşındayken yediği çiğ etten kaynaklanan solucan oluştu. 17 yıl boyunca gencin beyninde yaşayan solucan, doktorlar tarafından teşhis edilerek ameliyatla alındı.

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