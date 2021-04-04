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17 yıl boyunca AKP’ye oy verdiğini belirten esnaf: Ellerim kırılsın, isterlerse assınlar beni

Manisalı esnaf, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen’e sorunlarını anlattı

04 Nisan 2021 14:06

Manisalı esnaf, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen’e sorunlarını anlatırken Türk lirasının dolar karşısında erimesinden yakınırken, dolardaki artışın işlerini etkilediğine dikkat çekti. Esnaf, “17 yıl boyunca AK Partiyi destekledim ama şu anda ellerim kırılsın. İsterse assınlar beni” dedi.

CHP milletvekili Başevirgen, seçim bölgesi Manisa’da esnafın derdini dinledi. Selendi ve Kula ilçelerinde esnafı dolaşan Başevirgen’e bir kadın perdeci, düğün olmadığı için işlerinin düştüğünü vurgulayarak, “Geçen yıl haziran gibi bir tık karşıladık, ama şimdi hiç yok. Belirsizlikten dolayı piyasa hareketlenemiyor. Dolar kuru sıkıntılı olduğu için bizim ürünlerimize yansıyor” dedi. Kadın perdeci, satışını yaptıkları bir markanın “Her gün dolar kurunu kontrol edin, ona göre satışını yapacaksınız” dediğini aktararak, “O firmayı iptal ettim mesela. Baş edemez hale geliyorsunuz” diye ekledi.

“Niye ben stopaj ödüyorum, onu bile anlamıyorum hala da” diyen kadın perdeci, dükkan sahibinin ödemesi gereken stopajın kiracıya yıkıldığını söyledi.

Su arıtma sistemleri ile uğraşan esnaf da Başevirgen’e pandemi öncesi cirosuyla bugünkü cirosu arasında 1 milyon lira fark olduğunu belirterek, “17 yıl boyunca AK Partiyi destekledim ama şu anda ellerim kırılsın. İstersem assınlar beni” dedi. Dolardaki 1 centlik yükselişin kendilerini yerinden oynattığına dikkat çeken esnaf, Mardin’in Kızıltepe ilçesine yaptığı proje sırasında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa edişiyle zarar ettiğini anlattı. Esnaf, “Bu bir projede ve 4-5 tane projemiz vardı” dedi.

Pideci bir esnaf da Başevirgen’e ülkedeki belirsizlikten dert yandı. Esnaf, “Yeri geliyor elamanların parasını dahi çıkaramıyorsun, çıkmıyor” dedi. Esnaf, 4 elamanından 2’sini izne gönderdiğini vurgulayarak, “Çıkmıyor, ben kazanamayınca ne verebilirim” diye ekledi.

Kaynak: ANKA

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