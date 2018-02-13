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Spor

17 yaşındaki olimpiyat şampiyonu Chloe, altın madalya kazanan en genç sporcu olarak tarihe geçti

13 Şubat 2018 19:02

PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları kadınlar snowboard halfpipe disiplininde altın madalyanın sahibi, 17 yaşındaki Chloe Kim oldu. Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların dördüncü gününde, Güney Kore asıllı ABD'li sporcu Chloe Kim, 98,25 puanla altın madalyaya uzandı. Ailesi 1982 yılında ABD'ye yerleşen ve spor hayatına 4 yaşında başlayan Kim, 17 yaş 296 günle kış oyunlarında kar üzerinde altın madalya kazanan en genç sporcu olarak tarihe geçti. İlk olimpiyatında altın madalya sevinci yaşayan Kim, 2014 Soçi Oyunları'na katılma hakkını elde etmiş ancak 13 yaşında olduğu için yarışamamıştı. Çinli sporcu Liu Jiayu 89,75 ile gümüş, ABD'li Arielle Gold da 85,75 puanla bronz madalyanın sahibi oldu. Çin'e oyunlardaki ilk madalyasını getiren Liu, 2014 Soçi'de gümüş madalya kazanan Japon Tomoka Takeuchi'nin ardından snowboard kategorisinde madalya alan ikinci Asyalı kadın sporcu olmayı başardı.

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