17 yaşında öldürülen Helin Palandöken'in babasından bireysel silahlanmaya karşı imza çağrısı

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, bireysel silahlanmanın azaltılması ve kontrol altına alınması amacıyla 1 milyon imzayı hedefleyen bir kampanya başlattı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında 17 yaşında öldürülen Helin Palandöken'in babası Nihat Palandöken de destek verdi. Helin Palandöken'in babası '1 milyon imzayı hedefleyen' kampanya ile ilgili şunları söyledi: "Ben, internette alınan silahla öldürülen 17 yaşındaki Helin Palandöken'in babası Nihat Palandöken. Tam 158 gündür acım hiç ama hiç dinmedi, Helin bir daha gelmeyecek ama bizim acımız son olsun istiyoruz, bireysel silahlandırma her geçen gün can almaya devam ediyor. Tüm dünyada bu gidişatın farkında, bugün Amerika'da bir milyon genç insan bireysel silahlandırma ve silah lobisine karşı Beyaz Sarayı kuşattı. Artık harekete geçmenin zamanı, bir milyon imza toplayıp meclise de gidip bireysel silahlandırmayı azaltması için çalışmaların yapılmasını istiyoruz, gelin siz de destek olun."