17. Vehbi Koç Ödülü'nün sahibi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen oldu

17. Vehbi Koç ödülü eğitim çalışmalarından dolayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e Ömer Koç tarafından ödülü takdim edildi. Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 17. Vehbi Koç Ödülü'nü, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç'un elinden aldı. Her yıl farklı alanlarda verilen Vehbi Koç ödülleri bu yıl eğitim alanında verildi. 100.000 dolar değerindeki ödülü Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen aldı. Büyük Erşen Aldığı ödülün bu zamana kadar aldığı en büyük aferin olduğunu belirtti. Ödül Türkiye'nin en büyük ödül ünvanını taşıyor.