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163 kilodan 91 kiloya düşerek 'üçgen' bir vücuda sahip oldu, ama ufak bir sorunu var...

20 Kasım 2014 17:17

John David Glaud’un kilo verme macerası onu YouTube’un yıldızı ve Instagram’a ilham kaynağı olmasını sağladı. 163 kilodan 91 kiloya düşen Glaud'un değişimi gerçekten çok etkileyici. Özellikle, vücudundan sarkan gevşek deri yüzünden kendini garip hissettiğini söylüyor. Artık daha rahat giyinebiliyorum ve soyunurken kendimi rahatsız hissetmiyorum diyor. Ancak, bununla birlikte bu konuda öz bilince sahip olduğunu dile getiren Glaud, gevşemiş derinin dramatik şekilde kilo vermenin bir sonucu olduğunu söylüyor. Kayda değer miktarda kilo kaybının multi milyar dolar değerindeki diyet endüstrisine oranla daha çok psikolojik bir güçlük, sevinçle karşılaştığı 'daha sonra ki' fotoğrafları ve yeni hayat umutları kabul ediliyor. Bu kadar çalışmanın ardından, 50 paund üstü kilo vermiş bir vücut yetişkinliğe ulaşınca kilosu aynı kalmış kişiler gibi övünmeye değer olmuyor. Glaud, özgüvensizliğine rağmen kendi zayıflamasına olumlu bir dönüşüm olarak bakıyor. 'Mükemmel bir vücuda sahip olmak istedim fakat durum bu değildi. Ve bu bir sorun değil' diye ekliyor: 'Gevşek deri ve hepsi, nereden nereye geldiğim konusunda mutluyum." (Çeviri T24 / Özenç Göllüce)

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