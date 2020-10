16 yaşındaki Rana ile 18 yaşındaki Mahmut yedi gündür kayıp

Gaziantep'te, bir süre önce sosyal medyadan tanışıp arkadaş oldukları iddia edilen Rana Bahar (16) ve Mahmut Korkmaz (18), yedi gündür kayıp. Bir haftadır kayıp olan ikiliyi arama çalışmaları devam ederken, aileleri de perişan halde gelecek iyi haberleri bekliyor.

Olay, Şahinbey ilçesi Yazıcık Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, mahallede oturan Gülnaz-Ahmet Bahar çiftinin 16 yaşındaki kızı Rana ile Sevda-Mehmet Korkmaz çiftinin 18 yaşındaki oğlu Mahmut, 6 Eylül 2020 tarihinde bir anda ortadan kayboldu. İddiaya göre, 16 yaşındaki Rana Bahar, o gün kitap almak istediğini, 18 yaşındaki Mahmut ise arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek evden çıktı. Sonrasında ise beraber kaçtıkları düşünülen ikiliden bir daha haber alınamadı. Yaşanan durum karşısında perişan olan iki aile, gözyaşları içerisinde çocuklarının bulunmasını isterken, mahallede ve gidebilecekleri her adreste arama yaptıklarını ama bir ize rastlayamadıklarını söyledi. Çocuklarına 'Geri dön' çağrısı yapan aileler, yetkililerin de olaya el atmasını istedi. Polis ve jandarma ekiplerinin ikiliyi bulmak için çalışmalarına devam ettiği de vurgulandı.



"Oğlum lütfen eve dön"

Yedi gündür kayıp olan oğlu için göz yaşı döken anne Sevda Korkmaz, "Oğlum lütfen eve dön, seni çok özledik. Ne olur eve dön, ne yaparsan yap arkandayız. Yeter ki eve dön. Çok perişan haldeyim. Oğlum yedi gündür kayıp. Yedi gündür hiçbir haber alamadım. Bir mesaj bir telefon, hiçbir şey yok. Oğlum ne olur bir ses, bir haber ver, iyiyim desen yeter. Perişan haldeyiz. Geri dön" dedi.



"Yedi gündür oğlum kayıp"

Bir haftadır oğlunu aradığını ve bulamadığını söyleyen Mehmet Korkmaz, "Yedi gündür oğlum kayıp. Geçen hafta pazar günü saat üçten beri oğlum kayıp. Bu konuda kimin bilgisi varsa, hangi arkadaşı biliyorsa lütfen Allah rızası için oğlumdan yana bir haber getirin. Bir bilgi verin, buna yardım ve yataklık yapmayın. Kaç gündür perişan haldeyiz. Yerini biliyorsanız bana söyleyin. Ben oğlumun da yanındakinin de canından endişe ediyorum. Mahmut oğlum, lütfen geri dön, ne yaparsan yap arkandayım. Neredesin, kiminle isen geri dön. Bir ses ver, bir haber ver. Ben seni çok özledim oğlum. Yetkililere sesleniyorum. lütfen bize yardım edin, çocuklarımızı bulun. Bu iki ailenin de bu acısını söndürün" ifadelerini kullandı.



"Kitap almaya gideceğim diye evden çıktı bir daha gelmedi"

Kızını çok özlediğini ve geri dönmesini, bulunmasını istediğini belirten Rana Bahar'ın annesi Gülnaz Bahar, "Pazar günü kızım komşumuzun kızıyla kitap almaya gideceğim diye çıktı evden, gidiş o gidiş. Kızımın Mahmut Korkmaz ile kaçtığı söyleniyor. İddiaya göre kızım kitap almaya gidince Mahmut önlerine çıkmış, kızıma benimle geleceksin demiş kızım da gelmem demiş. Biraz tehdit etmiş sonrasında da kızım yanındaki arkadaşını, ben Mahmut'la konuşup geleceğim diyerek yanından göndermiş. Sonra da çıkıp gitmişler. O günden beri bir haber alamadık. Ben kızımı istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Kızım benim ciğerimdir, hata da yapılabilir, yanlış da yapabilir. Ne yaparsa yapsın o benim kızımdır. Bir an önce kızımın çıkıp gelmesini istiyorum. Ne olursun, annem çık gel, bizi duyuyorsan, görüyorsan çık gel. Bir ses ver, sen her zaman için benim kızımsın" diye konuştu.



"Çık gel kızım"

Kızının kayıp olduğu günden beri perişan olduğunu söyleyen Ahmet Bahar ise "Kızım, çık gel kızım. Seni çok özledik. Gel artık, kaç gün oldu içimiz yanıyor, için için yanıyoruz. Çık gel artık. Daha çok özletme kendini, bir haber ver, bir ses ver. En azından kuşlarla bir haber gönder. Kızım seni çok özledik. Kızım dön gel artık, bugün kaçıncı gün sayamadım. Günleri de şaşırdık. Pazar gününden beri kızım kayıp. Artık kendimizi kaybettik, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ne olur artık kızımızı bulun, bize yardım edin. Bir şekilde kızımızı bulun, biz dayanamıyoruz artık" diye konuştu.