16 yaşındaki genç, bir adamı silah kabzasıyla döverek öldürdü!

Bursa'da, 16 yaşındaki Cüneyt A., 58 yaşındaki Mehmet Yavaş'ı sokak ortasında kuru sıkı tabancanın kabzasıyla dövdü. Kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Yavaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Osmangazi ilçesi Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cüneyt A.(16) kız arkadaşıyla birlikte dolmuşta yolculuk yaparken, Mehmet Yavaş (58) isimli yolcu Cüneyt A.'nın kız arkadaşına dokundu. Genç kızın tepki göstermesi üzerine Cüneyt A. ve Mehmet Yavaş arasında tartışma çıktı. 2 kişi dolmuştan inerek kavga etmeye başladı. O sırada Cüneyt A.'nın arkadaşı Cesur A.'da(18) kavgaya dahil oldu.

2 genç, adamı darp ederek bölgeden uzaklaştı. Ancak sinirini alamayan Cüneyt A. kısa süre sonra geri dönerek Mehmet Yavaş'ı takip etti. Yavaş'ın caddeye çıktığı anda arkasından gelerek kuru sıkı tabancanın kabzasıyla darp etmeye başladı. Ne olduğunu anlayamayan yaşlı adam kanlar içerisinde yerde kaldı. Genç kızın araya girmesinin ardından öfkeli genç yaşlı adamı bırakarak bölgeden uzaklaştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri baygınlık geçiren Yavaş'ı, ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet hastanesine kaldırdı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Yavaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerası görüntülerinde Yavaş'ı darp ederek öldüren Cüneyt A.'yı tespit eden ekipler, 16 yaşındaki Cüneyt A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından, Cüneyt A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.