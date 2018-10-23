16 yaşındaki genç Dünya Tetris Şampiyonası'nı kazandı

1990 yılından bu yana dünya şampiyonaları yapılan Tetris'in yeni şampiyonu, Tetris'in kendisinden 13 yaş daha genç olan Joseph Saelee oldu. Saelee bu unvanı, yedi defa şampiyonluk yaşamış olan ve bu maça kadar ünvanı elinde bulunduran Tetris efsanesi Jonas Neubauer'i yenerek elde etti. Yarışmaya yarışmacılar, modifiye edilmemiş kendi NES konsollarını getirerek katıldılar. Turnuvada Japon Tetris Ustası Koryan ve 2009 yılında en yüksek puan olan 999,999'a ilk ulaşan isim olan Harry Hong da yer aldı. Videoda 10. dakikadan sonra başlayan mücadele oldukça çekişmeli geçiyor.