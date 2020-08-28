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16 yaşındaki Ceren Duman'ın cesedi moloz döküm alanında bulundu!

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 2 kişi gözaltına alındı

28 Ağustos 2020 11:29

İzmir’in Bornova ilçesinde, molozların döküldüğü yerde 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cesedi bulundu. Genç kızın 2 kişiyle alkol ve uyuşturucu aldıktan sonra hayatını kaybettiği ve cesedinin moloz döküm alanına gömüldüğü iddia edildi.

İddiaya göre dün akşam saatlerinde L.Y (55) adında bir kişi, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti. L.Y., oğlu T.Y ve arkadaşı S.Ö tarafından bir genç kızın moloz dökülen alana gömüldüğünü ve oğlu T.Y’nin suçsuz olduğunu söyleyerek ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, moloz dökülen alana giderek çalışma başlattı. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda saat 02.00 sıralarında Ceren Duman’ın olduğu belirtilen 16 yaşındaki genç kızın cansız bedenine ulaşıldı. Genç kızın cesedinin, savcının yaptığı incelemelerden sonra İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Ceren Duman’ın sosyal medyadan tanıştığı S.Ö ve T.Y ile birlikte 21 Ağustos Cuma günü saat 01:30 sıralarında Bornova ilçesinde bulunan bir stüdyo daire kiraladığını ve burada alkol ve uyuşturucu madde kullandığı iddia edildi. Bir süre sonra Ceren Duman’ın ağzından köpük geldiğini ve hayatını kaybettiğini gören S.Ö ve T.Y, genç kızın cesedini dairede bırakarak olay yerinden ayrıldı. Daha sonra Naldöken Mahallesi’nde bulunan moloz döküm alanına giden S.Ö ve T.Y’nin, burada bir çukur kazarak genç kızı gömdüğü öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturmada 2 kişinin gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.

 

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