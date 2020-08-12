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150 yıllık tarihi çeşmede define aradılar

12 Ağustos 2020 15:15

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 150 yıllık tarihi çeşmede define arandığını öne süren bir vatandaş, kazı yapılan yeri telefon kamerasıyla görüntüledi. Definecilere tepki gösteren vatandaş, “Bu dünyada yok öyle bedava hayat. Sık bir tarafını çalış, para toprağın üzerinde” dedi.

Sarnıç Mahallesi Poğaça Köprüsü mevkisinde bulunan 150 yıllık Tabak Çeşmesini kazılmış halde bulan yöre çiftçisi Muammer İşcan, cep telefonuyla yaptığı çekimde, definecilere isyan etti. Çeşme yalağının altında yaklaşık 1,5 metrelik çukur kazıldığı belirtildi.

“Para toprağın altında değil, yok öyle bedavadan hayat”
Çok üzgün olduğunu ifade eden Muammer İşcan, “Evet arkadaşlar, ben size şu an üzücü ve hazin bir olay sunmak istiyorum. Bu gördüğünüz çeşme 1800’lü yılların sonlarında yapılmış olup, yıllarca vatandaşlara hizmet vermiştir. Defineciler gelmişler burasını tahrip etmişler. Çeşmemiz sizlere ömür. Çeşmenin şu anki haline çok üzüldüm. Bunlara söylenecek bir şey yok çok üzgünüm. Ama benim de yaşım 68 definecilere bir abi nasihatim olacak. Arkadaş, para toprağın altında değil. Sık bir tarafını çalış, para toprağın üzerinde. Öyle bedavadan yaşamak yok! Bu dünyada böyle hayat yok. Azıcık vicdanınız varsa bari tarihi eserlerimizi tahrip etmeyin” dedi.

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