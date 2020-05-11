15 yıldır mağarada yaşayan vatandaştan yardım etmek isteyen belediyeye ön şart: Bahçesi olan bir ev, insanlardan uzak bir yer

Mersin Büyükşehir Belediyesi, doğal oluşumlu bir mağaranın içinde 15 yıldır yaşamını sürdüren 64 yaşındaki Zekai Fırat’a yardım eli uzattı. Ekipler, Fırat’a hem gıda kolisi yardımında bulundu hem de halk kart için başvuru aldı. Yaşadığı mağaranın yanında bahçesi ve meyve ağaçları bulunan Fırat, kendisine yapılacak yardım için "Bahçeli bir ev olmazsa kalamam ben orada, yalnız kalmam lazım. Doğa benim için bir numara" dedi.

Huzurevinde de kayıtlı olduğunu belirten Fırat, "Benim nerede yaşadığım değil nasıl yaşadığımı önemli. İnsanların fazla olduğu yerde ben kalamıyorum. Dağ başında bir ufacık delik de olsa bir ufacık ağaç, temiz hava sağlık açısından iyidir" dedi.

Erdemli ilçesi Kızkalesi Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Zekai Fırat, gerek doğadan topladığı bitkileri satarak gerekse küçük bir alanda ürettiğini söylediği sahlep, yaban sarımsağı, kuşkonmaz ve kara pancarı satarak geçimini sağlıyor. Ekipler, başka geliri olmayan Fırat için ücretsiz halk kart başvurusunda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ ise Büyükşehir Belediyesinin ekonomik açıdan çok zor durumda olan vatandaşlara öncelikle ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Uzunbağ, “Biz Başkanımızın isteği doğrultusunda gıda kolilerini dağıtırken tespit ettiğimiz çok sayıda sıkıntılı hayat yaşamak zorunda kalan insanlarımıza özel ilgi gösteriyoruz. Zekai ağabeyimizin de böyle bir sıkıntısı olduğunu öğrendik. Büyükşehir Belediyesi olarak ekonomik durumu kötü olanlara özellikle ulaşmak istiyoruz. Bugün de onun için Zekai ağabeyimizin yanındayız. Başkanımızın isteği gereği hayatına nasıl dokunabiliriz, nasıl iyileştirebiliriz ona bakacağız" diye konuştu.