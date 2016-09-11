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15 yıl önce bugün ABD'deki 11 Eylül saldırısı böyle gerçekleşmişti

11 Eylül 2016 19:03

15 yıl önce bugün El Kaide'nin 11 Eylül 2011'de New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne (İkiz Kuleler) ve ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) düzenlenlediği terör saldırılarında yaşananlar kameralara böyle yansımıştı. ABD'deki en büyük terör saldırılarından biri olarak tarihe geçen 11 Eylül saldırılarının 15. yıl dönümü New York başta olmak üzere pazar günü ülkenin birçok yerinde düzenlenen törenlerle anıldı. Törenler için sıkı güvenlik önlemleri alındı. ABD Dışişleri Bakanlığı da 11 Eylül öncesi dünya genelinde vatandaşlarını olası terör saldırılarına karşı uyardı.

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