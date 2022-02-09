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15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız: Çekin aslanlarım çekin, yakışıklı çıkalım

Emniyetten çıkartılan şahıs basın mensuplarına “Çekin aslanlarım çekin, yakışıklı çıkalım” diye seslendi

09 Şubat 2022 20:38

Kayseri’de ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 15 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Emniyetten çıkartılan şahıs basın mensuplarına “Çekin aslanlarım çekin, yakışıklı çıkalım” diye seslendi.
 
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kayabaşı Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda, hakkında 3 ayrı ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan yakalama emri bulunan ve 15 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Y. (38) yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.Y. cezaevine teslim edilirken, şahıs basın mensuplarına “Çekin aslanların çekin, yakışıklı çıkalım” diye seslendi.
 
Kaynak: İHA
hırsızkayseri

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