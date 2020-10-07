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15 yaşındaki kızı taciz eden erkek, yakalanınca sağır ve dilsiz numarası yaptı

Ebubekir Ö.´nün, aynı suçtan sabıkası olduğu ve ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü belirtildi

07 Ekim 2020 12:00

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 15 yaşındaki kız çocuğuna elle tacizde bulunan Ebubekir Ö. çevredekiler tarafından yakalandı. Polisi karşısında görünce sağır ve dilsiz numarası yapan Ebubekir Ö., bir süre sonra suçunu itiraf etti.

Darıca Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi Cumhuriyet Meydanı´nda dün kaldırımda arkadaşıyla birlikte yürüyen Z.R.’nin arkasından yaklaşarak elle tacizde bulunan Ebubekir Ö., daha sonra hızla kaçmak istedi. Bu sırada durumu fark eden bir vatandaş, Ebubekir Ö.´yü yakaladı.

Ebubekir Ö. devriye görevinde bulunan polis ekibine teslim edildi. Şüpheli, polisleri görünce sağır ve dilsiz gibi davranmaya başladı.

Bir süre sonra konuşan Ebubekir Ö.´nün yaptığından pişmanlık duyduğunu ve her şeyin bir anda olduğunu söylediği öğrenildi. Mağdur Z.R.´nin, annesi ile adliyeye giderek şikayetçi olduğu belirtildi.

Ebubekir Ö.´nün, daha önce aynı suçtan sabıkası olduğu ve ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü belirtildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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