T24 LogoT24 Logo
Haberler

15 yaşında milyoner olmuştu; genç fenomenin ölümünden dakikalar önceki son videosu...

22 Haziran 2020 17:07

18 yaşındaki Rus sosyal medya fenomeni Anastasia Tropitsel, Bali'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Tropitsel'in kazadan dakikalar önce motosikletiyle paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgını patlak verdiği sırada Endonezya’da olan Rus sosyal medya fenomeni Anastasia Tropitsel, seyahat yasakları ve karantina uygulamaları nedeniyle aylardır Bali adasında yaşıyordu.

Tropitsel, kısa süre önce aldığı motosikletiyle kaza yaptı.  saatte 100 kilometre hızla giderken kontrolü kaybetti. Motoru yalpalamaya başlayan genç fenomen bariyerlere çarptı. Başından ciddi şekilde yaralanan Tropitsel, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tropitsel’den geriye, kazadan yalnızca dakikalar önce motosikletinin aynasından çektiği son video kaldı.

Gerçek adı Anastasia Zubrina olan genç kız 12 yaşında blog yazmaya başlarken, elde ettiği başarı ve takipçi kitlesiyle 15 yaşında milyoner olmuştu.

ETİKETLER

fenomenölümmotosiklet kazası15 yaşındamilyonerAnastasia TropitselAnastasia Zubrinarusyarus

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Ağustos 2020

Murat Boz'un acı günü

Lübnan'ın kalbi Beyrut'taki patlamanın net görüntüleri

“Üç kadın, bir devlet, bir de hain dış güçler”: Belarus’un seçimi

Kendisini maske takması konusunda uyaran kadın çalışana yumruk attı!

"Akşener kilit lider oldu"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Beyrut'taki patlama sırasında kilisede ayin yapan papazın o anları gündem...

Kadın polisten kadına şiddet; 4 polis tuttu, o saçını çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doların ateşi sönmüyor; kur 7,30'u geçti!...

Reuters, Ankara'da hastanelere gönderilen Koronavirüs belgesine ulaştı: Yoğun bakım ünitesindeki...

Dolar 7.20’leri de gördü: Dövizdeki tırmanışı durdurmak için Ankara'nın 3...

Kapalıçarşı kuyumcuları altına ilişkin yıl sonu tahminini açıkladı...

Türk Lirası erimeye devam ediyor, dolar kuru tüm zamanların en...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Beyrut'taki patlama sırasında kilisede ayin yapan papazın o anları gündem...

Kadın polisten kadına şiddet; 4 polis tuttu, o saçını çekti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24