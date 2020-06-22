15 yaşında milyoner olmuştu; genç fenomenin ölümünden dakikalar önceki son videosu...

18 yaşındaki Rus sosyal medya fenomeni Anastasia Tropitsel, Bali'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Tropitsel'in kazadan dakikalar önce motosikletiyle paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgını patlak verdiği sırada Endonezya’da olan Rus sosyal medya fenomeni Anastasia Tropitsel, seyahat yasakları ve karantina uygulamaları nedeniyle aylardır Bali adasında yaşıyordu.

Tropitsel, kısa süre önce aldığı motosikletiyle kaza yaptı. saatte 100 kilometre hızla giderken kontrolü kaybetti. Motoru yalpalamaya başlayan genç fenomen bariyerlere çarptı. Başından ciddi şekilde yaralanan Tropitsel, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tropitsel’den geriye, kazadan yalnızca dakikalar önce motosikletinin aynasından çektiği son video kaldı.