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15 Temmuz'dan yeni görüntüler ortaya çıktı; darbecilerin, dışarıdan gelen askerler tarafından teslim alınmaları ortaya çıktı

20 Şubat 2018 15:18

15 Temmuz'da ÖKK'da darbeci general Semih Terzi'yi vuran Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili, 18 sanığın yargılandığı dava dosyasına giren bilirkişi raporunda, o gece ÖKK'da yaşananların görüntüleri yer aldı. Darbecilerin dışarıdan gelen askerler tarafından teslim alınmaları saniye saniye görüntülerde yer aldı. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava dosyasına giren görüntülerde, ÖKK Harekat Amirliği Komutanlığı koridoruna sabah saat 07.00 sıralarından itibaren bazıları sivil, ellerinde silah bulunan askerler giriyor. ÖKK'ya dışarıdan giren bu askerler odaları tek tek arayarak darbecileri teslim alıyor. Alt katta elleri ve ayakları bağlanan darbeciler daha sonra Harekat Amirliği katındaki boşaltılan bir odaya götürülüyor. ÖKK'daki tüm odalara tek tek giren askerler, darbecilerin tamamını sabah saatlerinde teslim alıyor. Teslim alınan darbeci askerler daha sonra saat 08.30 sıralarında komutanlık binasının önüne toplanıyor.

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