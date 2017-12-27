15 Temmuz'da köprüde linç edilen Hava Harp Okulu öğrencisinin ablası: Kardeşim ben şehit olursam dik dur demişti, yılmayacağım!

Dün yayımlanan 696 sayılı KHK'da "15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemler kapsamına sokulacak girişimlerin bastırılması kapsamında hareket edecek sivillerin cezai sorumluluğu olmayacağı" hükmü yer almıştı. Oda TV'nin haberine göre, KHK’da tartışma yaratan bu maddeye 15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü üzerinde öldürülen Hava Harp Okulu öğrencisi Murat Tekin’in ablası Mehtap Tekin tepki gösterdi. Mehtap Tekin, sosyal medya hesabında şunları söyledi: “Hakkınızı yargıda arayacaksınız dediler yargı kapısını da yüzümüze kapattılar son umudumuzu elimizden aldılar ama ben şehit olursam dik dur diyen kardeşim için yılmayacağım!" dedi.