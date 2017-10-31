15 Temmuz gecesi Orgeneral Yaşar Güler'in kaçırıldığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı

15 Temmuz gecesi darbe girişiminde GenelKurmay Başkanlığı'nda yaşanan eylemlere ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Darbe girişiminde bulunan askerlerin Genelkurmay Güney Nizamiye bölgesinden Orgeneral Güler'i araba ile kaçırmaya çalıştıkları anlar görüntülere yansıdı. Görüntülerde bir grup askerin de aracın çıkışına izin vermediği görülürken, iki taraf arasında çıkan çatışma güvenlik kamerasına yansıdı. Çatışma ile Güler'i çıkarmayı başaramayacağını anlayan darbe girişiminde bulunan askerlerin, elleri ve gözleri bağlanan Güler'i tekrar Karargah içerisine götürdüğü görüldü. Ayrıca, Genelkurmay Karargahına giren çok sayıda Özel Kuvvetler Komutanlığı personelleri görüntülere yansıdı.