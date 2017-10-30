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15 temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı'ndan yeni görüntüler ortaya çıktı

30 Ekim 2017 20:19

FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de aralarında bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Olay günü Genelkurmay Başkanlığı'nda elde edilen güvenlik kamera görüntüleri mahkeme dosyasına girdi. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, olay günü güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere ilişkin bilirkişi raporlarının da geldiğini belirterek, bu görüntülerin yaklaşık 70 terabaytlık yer kapladığını söyledi. Bu görüntülerde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Akıncı Üssü'ne götürülürken helikoptere bindirilme anının fotoğrafları ve Genelkurmay Başkanlığı önünde toplanan vatandaşların görüntüleri yer alıyor. Burada toplanan vatandaşların tankları engellemek istemeleri ve bir tankın üstünü örtü ile örtmeye çalıştıkları görüntülere yansıyor.

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