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15 Temmuz gazisi: Kızımın önünde vuruldum, kızımı da vurdular; biz size ne yaptık Cumhurbaşkanım?

15 Temmuz 2020 13:26

15 Temmuz'da yaralanan onlarca kişi, YOL TV'ye yaşadıkları süreci anlattıklar videoda kendileri için Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından toplanan 338 milyonun nerede olduğunu sordu. AKP Genel Merkez önünde polis tarafından engellenen ve iki kişinin yaralandığını söyleyen Ufuk Yeğin 4 yıldır yaşadıklarını anlattı. 

Bir 15 Temmuz gazi Erdoğan'a "Ben Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla değil, kızımla sokağa çıkıp, 18 yaşındaki kızımın önünde vuruldum. Yanlış mı yaptım Sayın Cumhurbaşkanım?" diye sordu. 

 

 

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