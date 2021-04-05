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15 Temmuz Derneği, bildiri yayımlayan emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu: Bizim demokrasi nöbetimiz bitmedi

05 Nisan 2021 12:12

15 Temmuz Derneği, bildiri yayımlayan 103 emekli amiral hakkında suç duyurusunda bulundu.   Dernek adına açıkla yapan Ahmet Yenilmez “Darbe hevesleriniz artık bu ülkede miadını doldurdu. Bu millet bir daha ne sizin nede vesayet odaklarının pabuç bırakmaz. İşte bu nedenle bugün burada 104 emekli amiral hakkında suç duyurusunda bulunduk” dedi.

Yenilmez şu ifadeleri kullandı: 

"Önceki gece emekli amiraller Montrö Boğazlar Sözleşmesi bahanesiyle bir bildiri yayınladı. 28 Martta, 12 Eylül’de 28 Şubat’ta 27 Nisan’da ve son olarak da 15 Temmuz’da darbecilerin sözlerini hatırlatan bu tehdit dilini şiddetle kınıyoruz. 15 Temmuz gecesi canını hiçe sayarak işgal girişimlerini engelleyen 251 şehidimizin aziz hatıraları gazilerimizin görülmemiş cesaretleri milletimizin basireti ve feraseti gün gibi aklımızdayken bir gece yarısı böyle bir bildiri yayınlama cüretini gösteren emekli amirallere şunu söylüyoruz: darbe hevesleriniz artık bu ülkede miadını doldurdu.

Bu millet bir daha ne sizin ne de vesayet odaklarının pabuç bırakmaz. İşte bu nedenle bugün burada 104 emekli amiral hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kim olursa olsun. Darbeye yeltenen hatta aklının ucundan geçiren herkes hukuk önünde hesabını verecek. Bizim demokrasi nöbetimiz bitmedi bitmeyecektir”

 

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